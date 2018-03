Lijsttrekker PVV Hengelo trekt zich terug na 'zeer heftige reacties' van familie

De lijsttrekker van de PVV in Hengelo, Jordi Rietman, trekt zich terug om privéredenen. Dat heeft de PVV bekendgemaakt.

"Hoewel ik al jaren bij de partij betrokken ben hebben de zeer heftige reacties en emoties van mijn familie op mijn lijsttrekkerschap en het recente interview in Tubantia over het verkiezingsprogramma van de PVV Hengelo mij helaas doen besluiten te stoppen", zegt Rietman in een persbericht. "Mijn familie is voor mij het allerbelangrijkste."

Rietman en nummer twee Jeanet Nijhof pleitten in een interview met Tubantia voor de sluiting van een moskee en een islamitische school in Hengelo, zoals ook in het verkiezingsprogramma staat.

Rietman wil ook niet meer in de gemeenteraad als hij op 21 maart gekozen zou worden. Nijhof volgt hem op als lijsttrekker.