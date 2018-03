'Vermoeide en oude' Campert stopt met schrijven

Remco Campert is gestopt met schrijven. Vorige week werd al duidelijk dat hij geen bijdragen meer levert voor het weekblad Elsevier. Nu maakt zijn uitgeverij De Bezige Bij bekend dat Campert helemaal is gestopt, ook met zijn werk voor de Volkskrant, waarvoor hij een rubriek schreef over po√ęzie en voor de achterpagina wekelijks een column over Somberman.

Afgelopen zaterdag stond er al geen bijdrage van Campert (88) meer in de Volkskrant. "Hij is moe en oud en heeft genoeg geschreven", laat de familie via De Bezige Bij weten. In een korte toelichting werd daaraan toegevoegd dat er geen directe medische reden is om te stoppen met werken.

Remco Campert is dichter, romanschrijver en columnist. Sinds de jaren vijftig bouwde hij een aanzienlijk oeuvre op. Een van zijn bekendste boeken, Het leven is vurrukkulluk, (1961) werd onlangs verfilmd door Frans Weisz. Ook met de roman Een liefde in Parijs (2004) bereikte hij een groot publiek. Volgens de uitgever ligt er geen nieuw materiaal van hem meer op de plank.

Vijftigers

Samen met Lucebert, Hugo Claus en Gerrit Kouwenaar vormde Campert de literaire beweging de Vijftigers: jonge dichters die na de oorlog braken met de traditie van hun voorgangers.