NOS werd misleid door cameraploeg op bevroren gracht

Bij het bekijken van het materiaal, later die dag, had de redactie in Hilversum vragen over het logo op de microfoon van de cameraploeg. Het leek sterk op het logo van (C)NBC, maar er stond CNBS.

Navraag bij de Nederlandse producent van het filmpje leerde zaterdag dat de vrouw een verslaggever uit Seattle was. Dat zou de S verklaren.

"Jullie hebben daar zelf CNBC van gemaakt", zegt producent Paul Keur van 1Camera vandaag tegen de NOS. "Wij waren een item over fake news aan het maken. Dat dat een dubbele laag heeft gekregen doordat de NOS dat niet herkent als fake news, dat is nu gewoon een heel hot item."

Keur vindt dat het de schuld is van de NOS dat het gesprek is uitgezonden. In zijn ogen heeft de redactie het niet goed gecheckt. In een verklaring op de eigen site zegt 1Camera dat de stunt laat zien hoe makkelijk het maken van nepnieuws eigenlijk is.

Marcel Gelauff, hoofdredacteur van NOS Nieuws zegt in een reactie: "Ik baal natuurlijk dat we hier zijn ingetrapt, maar de andere kant is dat we doelbewust zijn voorgelogen toen we belden om een aantal zaken te checken. In het checken van dit onderwerp hadden we dus verder moeten gaan, maar het is ook wel treurig dat zo'n bedrijf er niet voor terugschrikt om zo doelbewust te liegen en te misleiden."

CNBC zegt tegen de NOS dat het onderzoekt of het videobedrijf inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van de zender.

Boom Chicago zegt in een reactie het zeer te betreuren dat een actrice van hun gezelschap dit heeft gedaan.