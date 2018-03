132 jaar oude flessenpost gevonden

Een Australische fotografe heeft op een wandeling op het eiland Wedge, in de buurt van Perth, een fles aan het strand gevonden met daarin een 132 jaar oud bericht. In de fles zat een stuk papier waarop in het Duits aan de vinder werd gevraagd contact op te nemen met een Duits consulaat, of het maritiem instituut in Hamburg,

De fles was van de Schiedamse jeneverstoker Daniël Visser & Zonen.

De Australische Tonya Illman zag de donkergroene fles eerst aan voor rommel, maar nam hem toch maar als aardigheid voor haar boekenkast mee.

Authentiek

Toen ze later een opgerold formulier in de fles zag, ging ze ermee naar het Western Museum. Dat schakelde bij het onderzoek het Duitse Museum voor de Scheepvaart in Bremerhaven en het Federaal Bureau voor de Scheepvaart en Hydrografie in Hamburg in. Die bevestigden dat de flessenpost echt was.

De Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kreeg de jeneverfles opgestuurd, en stelde vast dat die tussen 1880 en 1900 gemaakt was.

De fles werd op 12 juni 1886 overboord gegooid door de kapitein van het zeilschip Paula, dat een reis maakte van Cardiff in Wales naar Makassar, de hoofdstad van het eiland Celebes in Indonesië. Illman vond de fles een kleine duizend kilometer verderop, op 29 januari van dit jaar.

Onderzoekers van het Western Australian Museum delen mee dat tussen 1864 en 1933 Duitse kapiteins duizenden flessen overboord gooiden als onderdeel van een onderzoek naar zeestromen.