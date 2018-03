Bij de middelbare school MY College in Spijkenisse is een politie-actie gaande. De leerlingen zitten nog in de school, agenten met kogelwerende vesten staan buiten.

De politie onderzoekt de bedreiging van een van de leerlingen. Volgens RTV Rijnmond heeft een man uit Hoogvliet mogelijk een scholiere bedreigd met wapens.

Alle toegangswegen naar de school voor vmbo en mavo zijn afgesloten, het schoolplein is afgezet.