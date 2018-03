Kim Jong-un wil banden met Zuid-Korea verder aanhalen

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is vastberaden om door te gaan met het aanhalen van de banden met Zuid-Korea. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA, terwijl een Zuid-Koreaanse delegatie bezig is met een tweedaags bezoek aan Noord-Korea.

Het is voor het eerst sinds zijn aantreden dat Kim een officiële delegatie uit Zuid-Korea ontvangt. De afvaardiging is daar om te praten over toenadering tussen de landen. Volgens het staatspersbureau streeft Kim hereniging na.

Dooi

Het bezoek is het vervolg op de voorzichtige dooi tussen de landen tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De zus van Kim Jong-un was aanwezig bij de openingsceremonie.

Als de gesprekken tussen de landen zijn afgerond, vliegt de Zuid-Koreaanse delegatie, die wordt geleid door een hoge veiligheidsfunctionaris, direct door naar de Verenigde Staten, om de belangrijkste bondgenoot bij te praten over wat er is gezegd tijdens de ontmoeting.