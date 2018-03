Kamer wil af van Europese waakhond tegen nepnieuws

Minister Ollongren moet zich in Brussel hard maken voor opheffing van EUvsDisinfo, het bureau van de Europese Commissie dat nepnieuws moet bestrijden.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie daarover van de VVD en SP. Het bureau schiet zijn doel voorbij en bemoeit zich met de vrije pers in Nederland, vinden de partijen. PVV, GroenLinks en SGP zijn het daarmee eens.

EUvsDisinfo publiceerde een lijst van voorbeelden van wat zij ziet als Russische propaganda in de Europese pers. Op die lijst stonden, ten onrechte, ook NPO Radio 1, De Gelderlander, GeenStijl en The Post Online. Onder dreiging van een rechtszaak trok het bureau de beschuldiging tegen GeenStijl weer in.

In de thema-uitzending Nieuws of Nonsens erkende minister Ollongren dat EUvsDisinfo op dit moment op het verkeerde spoor zit. "We moeten nadenken over wat wel een nuttige toevoeging is."

Veel journalisten vinden het principieel onjuist dat Europese ambtenaren journalisten beoordelen. Dat zou andersom moeten zijn. Minister Ollongren is het daarmee eens: "Ze moeten niet op de stoel van de onafhankelijk journalistiek gaan zitten."

Toch vindt de minister niet dat EUvsDisinfo helemaal opgeheven moet worden, zoals de Kamer wil. "Ik vind het belangrijk dat we ons in Europa samen hard blijven maken tegen nepnieuws."