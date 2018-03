Oscar van Frances McDormand gestolen (en weer terecht)

Tijdens een feestje na de Oscaruitreiking in Los Angeles is een man ervandoor gegaan met het beeldje van actrice Frances McDormand. Getuigen zagen dat de man de Oscar pakte van de tafel waaraan McDormand zat en het gebouw uit probeerde te komen.

Bij de uitgang hield een fotograaf de dief tegen. Het beeldje ging terug naar McDormand en de man werd gearresteerd.

In de korte tijd dat de man het gouden beeldje in het bezit had, wist hij nog wel een video te streamen op Facebook waarin hij de trofee kust. "Deze is van mij", zegt de dief terwijl hij de Oscar omhoog houdt.