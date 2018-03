Zuid-Afrika kampt met grootste listeria-uitbraak ooit

De listeria-uitbraak in Zuid-Afrika is tot nu toe de grootste ter wereld, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De uitbraak werd al vorig jaar ontdekt en kostte zeker 180 mensen het leven. Zuid-Afrikaanse supermarkten halen al het verwerkte vlees uit de schappen, nu de bron van de uitbraak is ontdekt.

Volgens de Zuid-Afrikaanse overheid is polony, een soort boterhamworst, de bron van de listeria-vergiftiging. Consumenten wordt nu geadviseerd om geen verwerkt vlees meer te eten. Volgens de BBC eisen klanten massaal hun geld terug van vleesfabrikanten. Andere Afrikaanse landen, waaronder Zambia, Malawi, Botswana, Namibië en Mozambique hebben per direct een importverbod ingesteld op vlees, zuivelproducten, groente en fruit uit Zuid-Afrika.

Langer dan een jaar

Tot nu toe zijn er 948 meldingen van mensen die zijn vergiftigd door de bacterie. De Zuid-Afrikaanse overheid krijgt het verwijt dat het onderzoek naar de besmettingsbron te lang duurde, maar volgens het ministerie van Gezondheid wilden de vleesfabrikanten niet meewerken.

De fabrikant van de worst, Tiger Brands, zegt dat het nog niet zeker is dat polony de 180 doden heeft veroorzaakt. "We hebben de resultaten van de overheid nog niet ontvangen. Er zijn wel voorzorgsmaatregelen genomen om de consument te beschermen."

Geen gevaar voor Nederland

Volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) vormt de listeria-uitbraak geen gevaar voor Nederland. "Anders hadden we dat al veel eerder gesignaleerd. De Zuid-Afrikaanse producten zijn hier ook niet te krijgen."

Listeria is een bacterie die voedselvergiftiging kan veroorzaken. Hoewel de kans om besmet te raken klein is, zijn de gevolgen groot. Zwangere vrouwen kunnen door een vergiftiging een miskraam of vroeggeboorte krijgen. De bacterie is vooral te vinden in gekoelde producten die lang worden bewaard. De grootste risicoproducten zijn rauwmelkse kaas, voorverpakte gerookte vis en rauw vlees.