Plagieert Ronnie Flex of bezingt hij de artiesten uit zijn jeugd?

Fragmenten uit Fan, de nieuwe videoclip van Ronnie Flex, lijken sterk op de clip van het nummer Bound 2 van Kanye West. In de clip ligt zangeres Famke Louise begeerlijk achterover op een motor met Flex tussen haar benen. Precies zoals Kim Kardashian in 2013 ook al in Kanye Wests clip poseerde. De Telegraaf stelde de vraag of hier sprake was van plagiaat. Dat zochten wij uit.

Kritiek

"De video is best wel erg gejat van Bound 2 van Kanye", reageert iemand op YouTube op de clip van Ronnie Flex. De Telegraaf schrijft dat de clip "als twee druppels water" lijkt op die van West en licht in een video alle gelijkenissen uit.