Oxfam informeerde Rekenkamer niet volledig over misstanden Haïti

De Algemene Rekenkamer is in 2012 niet volledig geïnformeerd over het seksuele wangedrag door hulpverleners van Oxfam in Haïti. "Hierdoor zijn wij niet in de gelegenheid gesteld om de werkelijke situatie te beoordelen", schrijft president Visser van de Rekenkamer aan Kamervoorzitter Arib.

Toch blijft de Rekenkamer, net als in 2012, bij de conclusie dat er geen Nederlands hulpgeld is misbruikt of oneigenlijk gebruikt.

Oxfam is in opspraak door seksfeesten die hulpverleners organiseerden in het door een zware aardbeving getroffen Haïti. Oxfam Groot-Brittannië besteedde toen ook geld dat in Nederland was ingezameld via giro 555.

Om die reden deed de Algemene Rekenkamer destijds al onderzoek naar de zaak, ook omdat Oxfam Groot-Brittannië zelf de beschuldigingen van seksueel wangedrag naar buiten had gebracht.

Intern rapport

De Rekenkamer concludeerde toen dat er geen fraude of misbruik was gepleegd met Nederlands hulpgeld. Die conclusie was mede gebaseerd op een intern rapport van Oxfam, dat door de Nederlandse tak, Oxfam Novib, aan de Rekenkamer was gestuurd.

In dat onderzoeksrapport waren volgens Oxfam alleen persoonsgegevens weggelaten. Maar de Rekenkamer concludeert nu dat het rapport onvolledig was.

Meer weggelaten

Het oorspronkelijke rapport werd vorige maand openbaar gemaakt. "Vergelijking van het ons indertijd toegestuurde rapport en het nu openbaar gemaakte rapport leerde ons dat er in 2012 meer is weggelaten dan alleen referenties naar individuele personen, en dat alle publieke uitingen indertijd niet volledig recht deden aan de werkelijke gang van zaken", schrijft Rekenkamer-president Visser.

"Wij constateren nu dat wij indertijd niet over de volledige informatie beschikten, met name waar het ging om de rol en betrokkenheid van de landendirecteur." Die landendirecteur liet prostituees naar zijn huis komen en bood volgens het Oxfam-rapport onvoldoende bescherming aan (vrouwelijke) medewerkers.

De Rekenkamer heeft Oxfam Novib gevraagd waarom er in 2012 voor gekozen is een onvolledige versie van het onderzoeksrapport op te sturen. "Oxfam Novib heeft ons laten weten dat zij de versie naar ons heeft doorgestuurd zoals zij die van Oxfam Groot-Brittannië heeft ontvangen."