Veel meer toeristen, kabinet wil spreiding naar provincie

Het kabinet wil een 'actief spreidingsbeleid" gaan voeren, zodat toeristen niet alleen maar de bekende trekpleisters bezoeken. Het aantal toeristen is vorig jaar met 11 procent gestegen tot 17,6 miljoen en de druk op de grote toeristische attracties wordt te groot.

Staatssecretaris Keijzer schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het de bedoeling is om "bezoekers te verleiden om naar minder bekende plekken in ons land te gaan". Ze gaat praten met provincies om ervoor te zorgen dat toeristen ook "kunnen genieten van onze prachtige landschappen, steden en dorpen".

Profijt

Spreiding is nodig vanwege de bedreiging van de leefbaarheid in met name Amsterdam. Maar Keijzer wil ook dat meer provincies economische profijt hebben van de drommen toeristen. Het toerisme zorgt voor 641.000 banen.