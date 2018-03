Luchtalarm blijft door storing stil in grote delen van Nederland

Het is de eerste maandag van de maand, maar op veel plekken in Nederland is het luchtalarm om 12.00 uur niet afgegaan. Meerdere veiligheidsregio's melden dat de oorzaak een technische storing is.

Op plekken door heel Nederland bleven de sirenes aan het begin van de middag stil. "Mogelijk is er sprake van een landelijke storing", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, "dat onderzoeken we nog."

Ook een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zegt dat het om een landelijk probleem zou kunnen gaan. "De sirenes zijn aangesloten op hetzelfde systeem."

'NL-Alert in de gaten houden'

Het luchtalarm wordt iedere eerste maandag van de maand getest. De sirenes worden dan door een medewerker van de veiligheidsregio aangezet met een druk op een knop. Nu de sirenes niet werken, adviseren veiligheidsregio's mensen om NL-Alert in de gaten te houden voor eventuele meldingen.

NL-Alert is het systeem dat tekstberichten naar smartphones verstuurt in het geval van een noodsituatie. Probleem is alleen dat niet alle Nederlanders deze berichten ontvangen