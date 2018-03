Verhoren begonnen in misbruikzaak Australische kardinaal Pell

In Australië zijn de getuigenverhoren begonnen in de zaak van een kardinaal die wordt verdacht van seksueel misbruik van minderjarige jongens. De 76-jarige George Pell is de hoogste katholieke geestelijke die tot nog toe terechtstaat voor seksueel misbruik. De Australiër is de derde in rang in het Vaticaan en gaat over de financiën van de katholieke kerk. Hij is met verlof om zich tegen de aanklachten te verweren.

De verhoren duren vier weken. Veel getuigenissen zijn achter gesloten deuren om de slachtoffers te beschermen. De rechtbank moet na afloop besluiten of er voldoende grond is voor een juryproces, zoals gebruikelijk is in Australië.

De aanklachten tegen Pell worden niet bekendgemaakt. Op deze manier moet worden voorkomen dat toekomstige juryleden te veel over de zaak weten en bevooroordeeld zijn.

Afgeschermd van de pers

In een boek dat afgelopen jaar is verschenen staat dat Pell onder meer jongens heeft betast toen ze met hem aan het zwemmen waren. Ook zou hij zich oraal hebben laten bevredigen door minderjarige jongens.

Pell is zelf bij de verhoren aanwezig. Bij aankomst in de rechtszaal werd hij afgeschermd van de massaal aanwezige pers. Pell spreekt de beschuldigingen tegen.