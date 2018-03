Vorig jaar waren minder treinen vertraagd door dieren op het spoor dan in het jaar ervoor. In 2017 liepen bijna 5000 treinen vertraging op door aanrijdingen en andere incidenten met dieren, een afname van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Toch waren er vorig jaar in totaal nog bijna 2000 keer problemen met dieren die op of langs het spoor liepen. Dan ging het bijvoorbeeld om honden die te dicht bij de rails kwamen, vee dat door een open hek op het spoor terechtkwam of konijnen die aan kabels knaagden.

Oversteekplaatsen en hekwerk

Om te voorkomen dat de dieren op het spoor belanden, heeft ProRail onder meer natuurlijke afscheidingen gemaakt, honderden kilometers aan hekwerk neergezet en oversteekplaatsen aangelegd. Deze week wordt bijvoorbeeld de laatste hand gelegd aan een natuurbrug in de duinen bij Zandvoort.

Daarnaast zijn er geurpalen geplaatst om te voorkomen dat konijnen de rails of kabels bij het spoor beschadigen. De palen zijn gevuld met de stof tupoleum, die een branderige geur afgeeft waar dieren niet van houden.

Volgens ProRail hebben vooral de maatregelen bij knooppunten ertoe geleid dat er minder vertraging door dieren op het spoor was dan in 2016. In dat jaar kwamen nog ruim 6000 treinen later aan op de plaats van bestemming.