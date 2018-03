'Boze taxichauffeurs willen kantoor Uber bestormen'

De politie doet onderzoek naar een oproep op de berichtendienst Telegram om het hoofdkantoor van taxidienst Uber in Amsterdam te bestormen. Volgens het AD zit een groep boze Amsterdamse taxichauffeurs achter de oproep.

De chauffeurs beschuldigen Uber van oneerlijke concurrentie. Het AD ontdekte de oproep in de groep 'WegMetUber'. De groep zou zo'n driehonderd anonieme leden hebben. In de oproep staat dat iedereen welkom is en bakstenen, vuurwerk en molotovs moet meenemen. De bestorming zou op 20 maart om 16.00 uur moeten plaatsvinden.

Hieronder staan enkele andere fragmenten uit de besloten groep: