Bijna tweehonderd gemeenten steunen uitbreiding statiegeld

Het aantal Nederlandse gemeenten dat het initiatief steunt om statiegeld uit te breiden, is volgens Trouw toegenomen tot bijna tweehonderd. De zogeheten statiegeldalliantie is een Belgisch-Nederlands plan om statiegeld ook in te voeren op blikjes en petflesjes.

Het initiatief, waarmee gemeenten worden opgeroepen om het probleem van zwerfafval serieus aan te pakken, begon in november met 21 leden, waaronder de gemeente Weert en het Milieucentrum. In januari stond de teller van deelnemers op 29.

Vrijwillige inzameling

Volgens onderzoeksbureau CE Delft neemt de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot 90 procent af als er statiegeld wordt geheven op kleine flesjes en blikjes. De levensmiddelenindustrie en supermarkten noemen dat onderzoek onbetrouwbaar en zien (op Aldi en Lidl na) meer in vrijwillige inzameling.

Op 15 maart debatteert de Tweede Kamer over het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.