'150.000 Papoea's hebben dringend behoefte aan hulp na aardbeving'

Door de zware aardbeving van begin deze week hebben 150.000 mensen in Papoea-Nieuw-Guinea dringend behoefte aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen. Dat zegt het Internationale Rode Kruis.

Sinds maandag kwamen 31 mensen om als gevolg van de aardbeving in de bergachtige binnenlanden, die een kracht had van 7,5. Volgens de Verenigde Naties hebben in totaal 465.000 mensen te maken met de gevolgen van de aardbeving. Zo'n 64.000 mensen kampen met een tekort aan voedsel.

Huizen van meer dan 7000 mensen werden beschadigd of vernietigd en aardverschuivingen leidden tot veel schade aan wegen. Hierdoor kan noodhulp moeilijk in afgelegen gebieden terechtkomen, terwijl er juist in die gebieden veel behoefte aan is.

Naschokken

Het land heeft de noodtoestand afgekondigd. Na de eerste beving zijn er voortdurend naschokken. Vandaag waren er sterke naschokken voelbaar met een kracht van 6,0.

Volgens het Rode Kruis kan de omvang van de natuurramp pas in kaart worden gebracht als reddingswerkers en autoriteiten de ontoegankelijke gebieden kunnen bereiken.