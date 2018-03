'Hier geen moorden op journalisten, maar veilig is het ook niet altijd'

Ondanks de dreiging werkt Vugts gewoon door, "maar alles is gedoe", verzucht hij. Toch is het afschalen van de beveiliging geen optie, omdat het gevaar nog steeds groot is. "Er staat een prijs op mijn hoofd. Er is opdracht gegeven om mij te vermoorden."

Zulke dreigementen worden heel serieus genomen door de NVJ, zegt Bruning. "We zijn constant bezig met het monitoren van dreigingen aan het adres journalisten en hebben regelmatig overleg met politie en justitie. Als bedreigingen niet meteen serieus worden opgepakt, komen we op voor journalisten en zorgen we dat de politie het alsnog oppikt. Ook geven we trainingen aan journalisten over hoe ze het beste kunnen omgaan met conflicten."

Buiten Europa

Hoe gevaarlijk de dreigementen ook zijn, in sommige landen is onderzoeksjournalistiek een stuk risicovoller dan in Nederland. "In Servië of Zuid-Italië kan journalistiek bedrijven gevaarlijk zijn, als je onderzoek doet naar de maffia", aldus Bruning. En in landen buiten Europa is het soms van een heel ander kaliber. "Voor journalisten die rapporteren over de drugsoorlog in Colombia of Mexico is het pas écht gevaarlijk. Daar ben je je leven niet zeker."

Maar juist door die dreiging is het zo belangrijk dat de moord op Kuciak internationaal opgepakt wordt, benadrukt Bruning. "De daders moeten bestraft worden. We moeten een signaal afgeven dat er geen ruimte is voor het bedreigen of zelfs vermoorden van journalisten die gewoon hun werk doen."