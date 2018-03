Langs een weg in het Overijsselse Holtheme, vlak bij de Duitse grens, is een dode man gevonden. Enkele uren later is in Coevorden een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood.

De politie zegt rond 18.00 uur een melding te hebben gekregen over het lichaam. Een politiewoordvoerder spreekt van "verdachte omstandigheden". Hij wilde er verder niets over kwijt.