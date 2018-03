In Berg en Terblijt, in Zuid-Limburg, is een man om het leven gekomen. De doodsoorzaak is vermoedelijk een koolmonoxidevergiftiging, meldt de politie.

De 23-jarige man werd bewusteloos in zijn woning gevonden. Hij werd gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. De politie vond ook een dode hond.

Morgen wordt het onderzoek verder opgepakt.