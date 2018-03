Auto wassen voordat je 'parkeersensoren gaan piepen op de snelweg'

Wat heeft het voor zin, heb je de afgelopen weken misschien gedacht toen je de dikke strepen op de voorruit van je auto zag, het slijk onder de wielkasten en de even zo treurige weersvoorspellingen.

Veel Nederlanders kiezen ervoor om hun auto in de winter maar even niet te wassen. Bij veel wasstraten kón dat de afgelopen dagen ook niet eens, omdat de borstels bevroren waren. Maar het is wel nodig om een auto in de winter te blijven wassen, zegt brancheorganisatie Bovag. Want met sneeuw, ijs en strooizout heeft de laklaag flink wat te verduren gehad.

"Wij verwachten vanaf maandag zelfs topdrukte bij de wasstraten", zegt Tom Huyskens van Bovag, waar zo'n tweehonderd wasstraten bij zijn aangesloten. "Dat heeft te maken met de dooi natuurlijk, de wasstraten zijn weer open. Maar ook omdat veel mensen terugkomen van de wintersport."

Wasstraatmedewerker Bram Broeils ziet die drukte vandaag al bij zijn carwash in Deventer. "We moesten deze week een paar keer dicht omdat de kou zo hard door het pand heen trok dat de borstels bevroren. Maar nu staan we weer flink te zweten met zijn allen."