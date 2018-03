Grote meerderheid Zwitsers kiest voor behoud publieke omroep

Zwitsers hebben in een referendum voor het behoud van de verplichte bijdrage voor de publieke omroep gestemd. 72 procent van de kiezers heeft tegen een voorstel gestemd om de omroepbijdrage af te schaffen.

Zwitserse huishoudens betalen jaarlijks een bedrag van 450 Zwitserse frank - omgerekend 390 euro - voor de publieke omroep, de SRG SSR. De afgelopen maanden was deze bijdrage onderwerp van een felle, landelijke discussie.

Tegenstanders vinden het bedrag veel te hoog. Zij zeggen dat burgers zelf moeten kunnen bepalen voor welke televisiezenders en programma's zij betalen. Zij kwamen met het initiatief 'No Billag', een verwijzing naar de instantie die de omroepbijdrage incasseert.

Cruciaal voor democratie

Voorstanders waren fel tegen afschaffing van de bijdrage, die grote gevolgen zou hebben voor het voortbestaan van de publieke omroep. Zij zien de SRG SSR als wezenlijk onderdeel van de Zwitserse cultuur, omdat de publieke televisie- en radiozenders programma's maken in alle vier de officiële talen in Zwitserland (Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans). Ook voerden zij aan dat een publieke omroep cruciaal is voor een democratie.

Voor zijn inkomsten is de Zwitserse publieke omroep, met zo'n 5000 voltijdbanen, sterk afhankelijk van de verplichte omroepbijdrage; vorig jaar kwam 75 procent van de inkomsten via de verplichte omroepbijdrage.

Wel hervormingen

Na het bekend worden van de uitslag maakte de leiding van de SRG SSR wel een aantal maatregelen bekend. De publieke omroep wil de komende jaren fors besparen, wat banen zal gaan kosten. Ook wil de SRG SSR zich meer richten op informatievoorziening en Zwitserse films en series, om zich beter te onderscheiden van commerciële omroepen. Als voorbeeld werd genoemd dat speelfilms niet door reclame zullen worden onderbroken.

In totaal konden zo'n 5,3 miljoen Zwitsers vandaag hun stem uitbrengen; 54 procent van hen maakte daar gebruik van. Het is in Zwitserland gebruikelijk dat kiezers hun stem al veelal per post uitbrengen. In geen van de 26 kantons was een meerderheid voor het initiatief om de omroepbijdrage af te schaffen.