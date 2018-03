Vermist echtpaar Hoeksche Waard teruggevonden

De politie heeft een vermist echtpaar uit Strijen rond 2.30 uur vannacht teruggevonden in Hendrik-Ido-Ambacht. Het oudere stel was gisteravond van een feest in Ridderkerk vertrokken om terug te rijden naar Strijen, maar kwam daar niet aan. "We maken ons ernstige zorgen", twitterde de Politie Hoeksche Waard.

Bij de Heinenoordtunnel op de A29 was het echtpaar voor het laatst gezien. Verschillende politie-eenheden zochten aan het begin van de nacht in de wijde omtrek naar de zilvergrijze Volkswagen Golf van het echtpaar. Bij de zoekactie werd een helikopter ingezet en er werd een Burgernet-oproep verspreid.

Uiteindelijk werden de man en de vrouw in goede gezondheid aangetroffen in hun auto in Hendrik-Ido-Ambacht, vlak bij Ridderkerk (en aan dezelfde kant van de Heinenoordtunnel). Hoe en waarom ze daar terecht waren gekomen is niet bekend.