Egyptische eilandjes definitief naar Saudi-Arabië

Het Egyptische Hooggerechtshof heeft de overdracht van twee eilandjes aan Saudi-Arabië definitief goedgekeurd. Het parlement stemde daar vorig jaar al mee in, maar twee lagere rechters kwamen tot tegenstrijdige vonnissen.

President Sisi schonk de twee eilandjes Tiran en Sanafir in de Rode Zee in 2016 aan Saudi-Arabië, een belangrijke geldschieter van het land. Volgens de Saudi's waren de eilandjes eigenlijk van hen en was Egypte in 1950 alleen gevraagd ze te beschermen.

De eilandjes zijn onbewoond maar van strategisch belang omdat ze op de route naar Eilat liggen, Israëls enige haven in de Rode Zee.

Soevereiniteit

Het aanbod leidde tot zeldzame en uitzonderlijk felle protesten tegen Sisi. Tegenstanders vonden dat Sisi de soevereiniteit van het land te grabbel gooide.

Twee rechters kwamen tot verschillende conclusies in de zaak, maar het Hooggerechtshof oordeelt nu dat zij er helemaal geen uitspraak over hadden mogen doen; alleen het parlement is bevoegd in zaken over soevereiniteit.

De zaak wordt nu opgelost vlak voor een bezoek van de nieuwe Saudische kroonprins aan het land: prins Salman komt later vandaag aan in Caïro voor een driedaags bezoek, zijn eerste reis als troonopvolger van Saud-Arabië.