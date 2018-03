Tientallen kalveren dood door uitslaande brand in stal

Door een uitslaande brand in een veestal in Zwaagdijk, in Noord-Holland, zijn zeker 23 kalveren omgekomen. Dat aantal kan nog oplopen als de afgebrande stal weer toegankelijk is.

De brandweer slaagde erin om samen met onder anderen omwonenden ongeveer 85 koeien en kalveren levend uit de brandende stal te halen. Die zijn ondergebracht bij boeren in de buurt.

Er werd een veearts opgeroepen om gewonde dieren te verzorgen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt.

Ventilatie uitschakelen

Omdat er bij de brand in de grote stal veel rook vrijkwam, adviseerde de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord mensen in de omgeving ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te schakelen.