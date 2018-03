Even een winterfoto maken, auto rolt het water in

Twee automobilisten in het oosten van het land hebben vanochtend waterschade opgelopen met hun auto. Pech en winterweer speelden daarbij een rol.

In Genemuiden in Overijssel rolde een auto het Zwarte Water in toen de bestuurder even een foto van het ijs wilde maken, meldt RTV Oost. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is.