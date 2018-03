Kademuur stort in, deel van Amsterdam uren zonder water

In Amsterdam is een deel van de kademuur van de Nassaukade ingestort door een lek in een waterleiding. Daardoor heeft een deel van Amsterdam urenlang geen water of minder water. Het ging niet om alleen om huizen in de buurt van het lek, maar ook in Amsterdam-Noord zaten mensen zonder water.

Rond 14.30 uur was het lek gedicht. Waternet liet toen weten dat de waterdruk weer gaat stijgen en dat iedereen snel weer water heeft.

Waternet zegt dat het lek in een grote drinkwaterleiding is ontstaan, vermoedelijk door het koude weer. "Daardoor is er zo'n druk ontstaan, dat een deel van de kademuur is ingestort en er dus water in de gracht loopt."

Het gebeurt vaker dat kademuren in Amsterdam instorten door een lekkende waterleiding. De gemeente moet de komende jaren zo'n 500 kilometer aan kademuur onder handen nemen.