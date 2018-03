Flinke wateroverlast in Centraal Station Amsterdam

Station Amsterdam Centraal heeft vannacht veel wateroverlast gehad door gesprongen waterleidingen van de sprinklerinstallatie en de cv. Het water stroomde met bakken de stationshal in aan de kant van het IJ.

De brandweer heeft de hoofdkraan dichtgedraaid en het lek was rond 06.30 uur gedicht. Inmiddels is het water opgeruimd en de hal weer begaanbaar. Alleen een stuk van de middentunnel aan de IJ-zijde is nog afgezet, omdat het daar glad is. Daar wordt gestrooid en de bedoeling is dat de tunnel zo snel mogelijk weer helemaal opengaat.

"De nachtnettreinen hebben gewoon gereden", laat de NS weten, "vanwege de kou waren er al niet veel reizigers. De winkels zijn open en de treinen rijden normaal."