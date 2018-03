Honduras arresteert vermoedelijk brein achter moord op activiste

De Hondurese politie wil niet meer kwijt over de precieze rol van Castillo Mejía, anders dan dat hij logistieke en andere hulp zou hebben verleend aan een van de huurmoordenaars, die al eerder werd opgepakt.

In totaal zitten nu negen mensen vast voor de moord op Cáceres. Zij werd in de nacht van 2 maart 2016 in haar huis doodgeschoten.