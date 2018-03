Villa uit 2e eeuw na Christus opgegraven in Rome

Bij de aanleg van een nieuwe metrolijn in Rome is een groot huis uit de tweede eeuw na Christus opgegraven. Het huis is van een legerleider geweest en heeft een prachtig bewaard gebleven mozaïeken vloer, veel marmer en fresco's op de muren.

Archeologen hadden eerder naast het huis een militaire kazerne uit de Romeinse tijd opgegraven. Het huis ligt twaalf meter onder straatniveau en telt zeker veertien kamers en een fontein in een centrale binnenplaats. De ruïnes worden verplaatst naar elders zodat de aanleg van de metrotunnels kan doorgaan.