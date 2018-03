Koninklijke Bibliotheek verwerft grote verzameling porno en erotica

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft een grote, particuliere verzameling erotische en pornografische publicaties gekocht. De collectie is vanmiddag officieel overgedragen. Het gaat om ruim 1500 stukken, soms zeldzaam drukwerk dat is verschenen vanaf eind 19e eeuw.

De KB heeft de collectie gekocht van verzamelaar Bert Sliggers, oud-conservator van het Teylers Museum in Haarlem. Die is meer dan dertig jaar bezig geweest met het opbouwen van zijn collectie en wil nu graag dat die bij een openbare instelling beschikbaar komt voor de wetenschap en voor onderzoek.

De verzameling is een aanwinst, zegt de KB. Veel historisch materiaal op pornografisch gebied leek verloren te zijn gegaan. Als nationale bibliotheek bewaart de KB van alle Nederlandse publicaties één exemplaar, dus ook van pornografisch werk. Maar in het verleden was dat lastig: tot omstreeks 1970 was porno strafbaar, want "aanstotelijk voor de eerbaarheid", zoals het in de wet stond.

Verdorven wellusteling

De collectie-Sliggers bevat onder meer nummers van PstPst!, een blad vol advertenties dat eind 19e eeuw werd verkocht in de rosse buurt van Amsterdam, en zogenoemde 'realistische romans' (Een slachtoffer harer liefde, De verdorven wellusteling). Ook pornografische bladen uit de jaren 20, die destijds vaak in beslag werden genomen, maken deel uit van de verzameling.

Een groot deel van de collectie is vanaf 22 maart te zien op de tentoonstelling Porno op papier. Taboe en tolerantie door de eeuwen heen in Museum Meermanno in Den Haag. Ook verschijnt er een overzicht in het boek Onder de toonbank. Pornografie en Erotica in de Nederlanden.