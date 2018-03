26.000 kippen komen om bij stalbrand Willemstad

Bij een grote brand in een loods in Willemstad zijn vanmiddag ruim 26.000 kippen omgekomen. De schuur van twintig bij zestig meter is verwoest, meldt Omroep Brabant.

De brandweer zette twee blusvoertuigen en een hoogwerker in. "Door de straffe wind breidde het vuur zich razendsnel uit", zegt een woordvoerder van de brandweer. De dieren waren niet meer uit de vlammenzee te redden.

Rookwolken

Het vuur is waarschijnlijk ontstaan aan de voorzijde van de loods, waar de kachel stond. De brand ging gepaard met dikke zwarte rookwolken die in de wijde omtrek te zien waren. De rook trok richting Dinteloord. De brandweer adviseerde omwonenden om bij overlast van de rook de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.