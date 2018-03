Vrouw Weesp liegt over mishandeling, maar blijkt zelf dader

Een 27-jarige vrouw uit Weesp moet van de politierechter een werkstraf uitvoeren omdat ze een valse aangifte heeft gedaan van mishandeling. Ook is ze veroordeeld voor bedreiging.

Een man zou haar met een stalen buis op het hoofd hebben geslagen, maar dat verhaal blijkt niet waar. De vrouw heeft zelf juist iemand mishandeld.

Tijdens het festival Hilversum on Air in september 2016 ging de vrouw in de loop van de avond naar de wc bij de McDonald's aan de Kerkstraat in Hilversum. Personeel vond haar daar bewusteloos. Haar hoofd zat onder het bloed.

Stalen buis

De vrouw werd opgenomen in het ziekenhuis, daarna deed ze aangifte. Ze zette ook een verhaal op Facebook. Daarin stond dat een man haar met een stalen buis had geslagen en dat ze daarna door drie jonge meisjes was mishandeld.

Op camerabeelden was te zien dat er geen man in de damestoiletten was geweest. Uit de video bleek wel dat de vrouw zelf een van de drie meisjes begon te mishandelen.

Het meisje vocht terug, wat het letsel bij de vrouw heeft veroorzaakt. De vrouw heeft het meisje ook bedreigd. "Hier kom je niet levend uit. Mijn vrienden staan buiten te wachten," zei ze.

Beveiliging

De officier van justitie vindt het kwalijk dat de vrouw iedereen voor de gek heeft gehouden. Ze misleidde het personeel van McDonald's, de politie en de pers, schrijft NH Nieuws.

Naar aanleiding van het incident heeft McDonald's ook beveiliging ingeschakeld op uitgaansavonden. "Dat de verdachte zich dan ook nog op internet als slachtoffer profileert, is bijzonder kwalijk."

De vrouw is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.