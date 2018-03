Zeker 15 doden bij aanslagen in hoofdstad Burkina Faso

Bij een aanval op het hoofdkwartier van het leger en de Franse ambassade in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Wie er achter de aanval zit is niet duidelijk, maar de Franse ambassadeur spreekt van een terroristische aanslag.

Volgens de minister van Communicatie van het land zijn er acht aanvallers omgekomen en zeven militairen. Omdat veel militairen zwaargewond zijn geraakt, loopt het dodental waarschijnlijk nog op.

Of er burgerslachtoffers zijn, is niet bekend. De situatie in de stad lijkt weer onder controle te zijn. Burkinese militairen kregen meteen hulp van Franse commando's. Volgens getuigen werden er aan het begin van de middag nog af en toe schoten gehoord in Ouagadougou.

De Franse ambassade ligt in een wijk met veel regeringsgebouwen, waaronder het kantoor van de premier. Verderop in Ouagadougou ligt het hoofdkwartier van het leger.

Aanslagen

In Burkina Faso zijn de afgelopen twee jaar meerdere terroristische aanvallen gepleegd. Bij een aanval op een Turks restaurant in de hoofdstad kwamen vorig jaar zomer zeker achttien mensen om het leven en raakten veel anderen gewond.

Een gijzelingsactie in een hotel in de hoofdstad in 2016 kostte ook het leven aan tientallen mensen. De aanvallen werden gepleegd door islamitische extremisten, die het op Burkina Faso hebben voorzien omdat het land deelneemt aan de strijd tegen islamisten in westelijk Afrika. De extremisten hebben banden met de terreurgroepen al-Qaida en IS.