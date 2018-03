Metersgroot schilderij ongemerkt gestolen uit Kurhaus

Uit de rooksalon van het Kurhaus in Scheveningen is een schilderij van 2 bij 1,20 meter verdwenen. De bedrijfsleider van het hotel vermoedt dat dieven het stuk hebben meegenomen zonder dat iemand het doorhad.

Het gaat om Havana Dreams van de Maastrichtse schilder Guy Olivier, met een waarde van zo'n 10.000 euro. Olivier maakte het in opdracht van het Kurhaus speciaal voor de rookruimte. Het hing er ongeveer anderhalf jaar.

Camera's

Drie weken geleden merkte personeel dat het schilderij weg was. De leiding van het hotel staat voor een raadsel. Op diverse plaatsen in het hotel hangen camera's, maar die hebben de dieven op hun weg naar buiten weten te omzeilen.

De diefstal moet zijn voorbereid, denkt bedrijfsleider Marcel Bosman. "Dat ding is hartstikke groot", zegt hij. "Dat kan niet zomaar even in een auto."

Beloning

Onduidelijk is hoelang het schilderij al weg was op het moment dat de diefstal werd ontdekt. "Die rookruimte is voor gasten bedoeld", zegt Bosman. "Dus wij komen daar ook niet iedere dag."

Het Kurhaus heeft de politie ingeschakeld, maar doet ook een beroep op hotelgasten die mogelijk iets hebben meegekregen van de diefstal. Voor de gouden tip looft het hotel een overnachting, een diner en kaartjes voor The Lion King in het Circustheater uit.