Nederlands instituut deed in stilte onderzoek naar Koreaanse scheepsramp

Onderzoeksinstituut Marin is bijna klaar met het onderzoek naar de ramp met de Zuid-Koreaanse veerboot Sewol uit 2014. Die kostte 304 mensen het leven, voornamelijk kinderen op schoolreis. De kapitein en enkele bemanningsleden zijn veroordeeld voor nalatigheid en omdat ze het schip verlieten.

Nog steeds roept deze nationale ramp veel vragen en emoties op in Zuid-Korea. Het land gaf het Marin (Maritime Research Institute Netherlands) de opdracht om te onderzoeken hoe de boot kon kapseizen en zo snel kon zinken. In testbassins in Wageningen worden vandaag de laatste proeven uitgevoerd en getoond aan de pers.

"Van grote scheepsrampen zoals die met de Estonia, Herald of Free Enterprise of Sewol moet je begrijpen wat er precies is gebeurd, ook om te kunnen bepalen hoe dit in de toekomst is te voorkomen", zegt onderzoeksleider Henk van den Boom. "Omdat er bij de Sewol geen zwarte doos aanwezig was, is het al die tijd onduidelijk gebleven."

Nabestaanden bij experimenten

Met schaalmodellen van de Sewol, compleet met schuivende containers en vrachtwagens, is in een gesimuleerde zeegang het kapseizen en vollopen van het schip nagebootst. De Zuid-Koreaanse onderzoekscommissie en vertegenwoordigers van de families van de slachtoffers waren daarbij aanwezig.

"We beseffen heel goed wat het voor de nabestaanden betekent om de Sewol in onze testfaciliteiten te zien kapseizen en zinken", zegt Van den Boom. "Bij de start van het onderzoek werd daarom ook begonnen met een moment stilte."