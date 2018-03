Amerikanen verkopen anti-tankwapens aan Oekraïne

Het Oekraïense leger is in het oosten van het land in oorlog met pro-Russische separatisten. Er geldt een wapenstilstand, maar die wordt regelmatig geschonden.

Volgens de Amerikanen zijn de anti-tankwapens bedoeld voor zelfverdediging en zullen ze de machtsverhoudingen in de regio niet veranderen. Vermoedelijk worden ze in het voorjaar geleverd.

De Russen hebben nog niet op de voorgenomen wapenverkoop gereageerd. Eind vorig jaar zei de onderminister van Buitenlandse Zaken dat de Amerikanen te ver gingen met de uitbreiding van hun militaire steun aan Oekraïne.