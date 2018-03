Elkaar voor de gein homo noemen is niet zo onschuldig als het lijkt

Als het woord 'homo' door de gangen van de school galmt, denkt de 14-jarige Daan dat het over hem gaat. Zijn zelfvertrouwen loopt meteen een deuk op. Maar de kreet is helemaal niet voor hem bedoeld. Een schoolgenootje schreeuwt het tegen een andere leerling. Omdat die bijvoorbeeld net over zijn veters is gestruikeld. Of omdat er een opstootje gaande is.

Op veel scholen in Nederland schelden kinderen met de woorden 'homo' en 'gay', bleek na een rondgang van het NOS Jeugdjournaal. Vooral in de brugklas hoor je het vaak. Kinderen zeggen er niets mee te bedoelen. Ze doen het vooral voor de gein. En omdat iedereen het doet. "Als iemand ermee begint, raak je eraan gewend en blijft het in je mond hangen", zegt Elanur, een schoolgenoot van Daan.

Schadelijk effect

Maar volgens deskundigen heeft schelden met die woorden wel degelijk een schadelijk effect. Hanneke Felten is onderzoeker op het gebied van LHBT-emancipatiebeleid. Zij gelooft dat kinderen elkaar aansteken met het schelden. "Andere jongeren denken: oh, blijkbaar is het normaal in de klas om heel negatief te doen over homo's, lesbo's en biseksuelen."

Ook denkt Felten dat jongeren die twijfelen aan hun seksuele geaardheid er extra moeite mee kunnen hebben zichzelf te accepteren wanneer termen over homoseksualiteit als scheldwoord worden gebruikt. Felten: "Die geef je de boodschap dat het raar is wie ze zijn, dat je daar niet oké mee bent."