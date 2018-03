Als je geen Oscar wint, heb je altijd de goodiebag nog

And the goodiebag goes to... Het houdt elk jaar weer de gemoederen bezig: de goodiebag die de gasten van de Oscars mee naar huis krijgen. Vorig jaar was de inhoud van het 'zakje' 250.000 dollar waard. Dit jaar 'slechts' 100.000 dollar, heeft Time uitgezocht.

In het pakket zitten dit jaar meerdere vakanties, een diamanten ketting en, ja serieus, een dna-test. De tas wordt mogelijk gemaakt door een marketingbureau uit Los Angeles. Dat bureau stelt al zestien jaar de goodiebags voor de Oscars samen.

Laten we beginnen met de vakanties. In het tasje zitten namelijk meerdere tegoedbonnen: voor een 12 dagen durende vakantie naar Zanzibar voor twee personen (waarde: 22.600 dollar), een trip van zes dagen voor twee personen naar Hawaï (3000 dollar) en een overnachting in een luxe resort in Halkidiki, Griekenland (460 dollar).