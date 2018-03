Waterleidingbedrijf vindt pot met gouden munten

Twaalf munten bleken van goud te zijn, de andere van zilver. Archeoloog Peter de Boer stelde vast dat de meeste lijken te dateren uit de jaren 70 en 80 van de vijftiende eeuw, toen het gebied werd geregeerd door Bourgondische hertogen. Het gaat waarschijnlijk om munten die veel werden gebruikt voor de handel.

De Boer is enthousiast over de vondst. Hij wijst erop dat er maar weinig bekend is over het leven in het gebied na 1405, toen de middeleeuwse stad Hagestein voor een groot deel werd verwoest. "We hebben er nu een pot vol verhalen bij. Daar word je als archeoloog heel erg blij van."