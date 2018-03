VU sluit krakersvrijplaats na bijeenkomst met Palestijnse activist

De uitnodiging van De Verrekijker was niet de aanleiding om de zaal te sluiten. "Het belangrijkste is: wij waren er niet van op de hoogte. Het was een geheime bijeenkomst en dat nemen we De Verrekijker zeer kwalijk."

Politie waarschuwde VU

Hij vindt dat de studenten nonchalant zijn omgesprongen met de veiligheid op de campus. "Het OM heeft online meegekeken en de politie heeft ons geïnformeerd over de lezing, niet de studenten zelf. Dat is niet de weg die we willen bewandelen."

Volgens Agterhof waren er ernstige zorgen over de veiligheid van de studenten en medewerkers, al bleef het rustig bij de zaal. "We hebben geluk gehad, of misschien hebben we ons overdreven zorgen gemaakt. Maar als we geconfronteerd worden met een geheime lezing en het verloopt toevallig rustig, dan laten we het daar niet bij."