IJsplaat door gesprongen waterleiding op A12 in Den Haag

Een gesprongen waterleiding leidde vanochtend tot problemen op de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag. De weg was daar in beide richtingen urenlang dicht, omdat het water op het asfalt was bevroren. Rond 11.00 uur was de weg weer open.

De waterleiding was gesprongen in het gebouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW, boven op een viaduct.