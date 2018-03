Tienduizenden wapens in Australië ingeleverd, en een raketwerper

In Australië zijn tienduizenden niet-geregistreerde vuurwapens ingeleverd. Als mensen dat vrijwillig deden binnen de speciale inleverperiode werden ze niet vervolgd.

In totaal werden 57.324 wapens ingeleverd, waaronder 2900 pistolen en 2500 mitrailleurs en semi-automatische wapens. Ook kwamen er behoorlijk wat bijzondere wapens binnen. Zo kwam iemand in Queensland met een heuse raketwerper aanzetten, werd er een Duits machinegeweer uit de Eerste Wereldoorlog in beslag genomen en werden er verschillende pistolen uit de negentiende eeuw ingeleverd.

Kritiek

Australië wil het aantal ongeregistreerde wapens dat in omloop is sterk verminderen. De roep om een inleveractie kwam voort uit een schietpartij waarbij een man in een café in Sydney in 2014 mensen gijzelde en twee van zijn gijzelnemers doodschoot. De dader deed dat met een pistool dat niet was geregistreerd.

Critici denken echter dat de inleveractie het beoogde effect helemaal niet heeft bereikt. "De overheid zegt dat er wapens van de straat mee gehaald worden. De wapens die hier zijn ingeleverd, zijn nooit op de straat geweest. Het zijn de oude geweren van opa, die achterin een kast lagen of aan de wand hingen. Die zouden nooit bij een misdrijf worden gebruikt", verzucht een Australische senator.