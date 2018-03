Reusachtige plantenbak valt op cabrio

Als je de foto's niet hebt gezien, is het bijna niet te geloven. De auto van Ingrid Elemans raakte gisteren zwaar beschadigd bij een bijzonder ongeluk. Op de parkeerplaats van een tuincentrum in Leusden lag er ineens een loodzware plantenbak op het dak van haar cabrio.

De onfortuinlijke automobiliste doet haar verhaal bij RTV Utrecht. "De zon hing laag en kwam opeens achter de wolken vandaan", vertelt ze. "Daardoor werd ik verblind en toen botste ik tegen de sokkel aan. Opeens hoorde ik een heleboel gekraak en voelde ik een tik op m'n hoofd."

Die tik was de enorme plantenbak, die dankzij de constructie van de cabriolet op het dak bleef liggen. "Ik realiseerde pas later dat het een stuk erger had kunnen aflopen", zegt de Amersfoortse. "Ik heb niet eens een bult. Ik was vanochtend alleen wat stijf, ik denk van de schrik."

De auto is waarschijnlijk total loss, denkt Ingrid. Ze benadrukt dat ze al 23 jaar haar rijbewijs heeft en nooit schade heeft gehad.