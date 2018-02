Huilende Qmusic-dj praat over depressie: 'Voel me gewoon klote'

Bouwman doet sinds eind 2016 de middagshow bij Qmusic van 16.00 uur tot 19.00 uur. De uitzending van vanmiddag nam een onverwachte wending toen Bouwman zich na de afkondiging rechtstreeks tot zijn luisteraars wendde en bekende dat het niet goed met hem gaat. "Ik wil gewoon eerlijk met jullie zijn, zoals jullie dat ook tegen mij zijn."

Stemmetje

De dj sprak over een stemmetje in zijn hoofd, dat allerlei nare dingen zegt. "Als ik in de spiegel kijk, dan zegt dat stemmetje hoe lelijk ik ben. En als ik iets doe, dan vindt-ie dat heel slecht. Het kan eigenlijk nooit goed."

De problemen zijn erger geworden de laatste tijd. "De laatste dagen is die stem echt heel hard en dat is verdomde moeilijk om mee om te gaan."

'Achterlijk taboe'

Volgens Bouwman rust er nog een "achterlijk" taboe op het tonen van depressieve gevoelens, mede daarom is hij ermee naar buiten gekomen. "Natuurlijk is het een schreeuw om aandacht, maar niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen die er last van heeft."

Bekijk hier de hele verklaring van Bouwman (4:30 minuten):