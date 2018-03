In heel Friesland was het vanavond twee uur lang donker op straat. Dat had een bijzondere oorzaak, ontdekte netbeheerder Liander.

Aan het begin van de avond vloog een duif in het dorp Oudehaske een installatie binnen die de straatverlichting aanstuurt. "Toen is kortsluiting ontstaan", zegt een woordvoerder van Liander. "Je mag ervan uitgaan dat de duif dood is."

Na twee uur was de schakelkast schoongemaakt en ging de verlichting op de Friese straten weer aan, meldt Omrop Fryslân.