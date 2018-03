Berlusconi heeft nog steeds fans: 'Wie is er beter dan hij?'

Het is een godswonder dat we het nog in deze termen hebben over de 81-jarige mediamiljardair Berlusconi. De man die tegen alle verwachtingen in weer een cruciale rol speelt bij de verkiezingen van komende zondag. In 2011 afgetreden na fraude- en seksschandalen en een open-hart-operatie achter de rug. Maar als boegbeeld leidt Berlusconi zijn partij Forza Italia mogelijk naar een verkiezingsoverwinning.

'Links complot'

"Ik wil Berlusconi leren kennen," zingt Erik in zijn lied. Europa heeft hem vooral leren kennen als een frauduleuze, seksbeluste tycoon. Maar Erik gelooft die verhalen simpelweg niet. "Een man die zo rijk is als hij hoeft toch geen belastingfraude te plegen? En het rechtssysteem hier is één groot links complot."

Wie je ook gelooft: de rechter heeft Berlusconi schuldig bevonden en veroordeeld, waardoor hij zelf geen premier meer kan worden. Maar dat geeft niet. In de Palermitaanse wijk Brancaccio, waar Erik vandaan komt, steunen ze iedereen die achter Berlusconi staat. In een koffietentje hangt een poster van een regionale kandidaat van Forza Italia. "Op hem ga ik stemmen", zegt een vaste klant. "Berlusconi nummer één."

Berlusconi leunt op deze fanatieke supporters. Kenners schatten dat zo'n 10 procent van het electoraat nooit van zijn zijde zullen wijken. In de laatste peilingen stond Forza Italia op 17 procent: bij lange na niet genoeg om de verkiezingen te winnen.