Naam Anne Frank toch niet op Duitse ICE-trein

De naam Anne Frank zal toch niet op een Duitse trein verschijnen. Deutsche Bahn heeft besloten het plan om de nieuwe ICE-treinen naar historische figuren te vernoemen laten varen.

De in de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam ondergedoken Joodse Anne Frank werd in 1944 door de Duitsers per trein via Westerbork gedeporteerd naar concentratiekamp Auschwitz. Ze overleed kort voor het einde van de oorlog in Bergen-Belsen en zou wereldberoemd worden door de publicatie van haar dagboek.

In een verklaring zegt de woordvoerder dat Deutsche Bahn de zaak verkeerd heeft ingeschat en daardoor gevoelens heeft gekwetst. Hij voegde eraan toe dat de rol die de Reichsbahn (Rijksspoorwegen) speelde ten tijde van de nationaal-socialistische staat een "donker hoofdstuk in de geschiedenis van de spoorwegen was".

Suggesties

In september maakte Deutsche Bahn bekend dat het de nieuwe treinen de naam van historische persoonlijkheden wilde geven. Het publiek werd opgeroepen om suggesties in te sturen.

Dat leidde tot meer dan 2500 verschillende namen, waarvan er 25 werden gekozen om op een trein te worden gedrukt. Onder de uitverkorenen waren oud-bondskanselier Konrad Adenauer en wetenschapper Albert Einstein, en dus ook Anne Frank.

Direct stak een storm van kritiek op. Joodse en niet-Joodse organisaties wezen erop dat de combinatie Anne Frank en treinen op zijn minst een ongelukkige was, gezien het lot van het Joodse meisje. Deutsche Bahn verweerde zich door te stellen dat Anne Frank stond voor tolerantie en verzoening.

In plaats van historische namen krijgen de nieuwe hogesnelheidstreinen nu de namen van natuurgebieden, zoals rivieren of gebergten. Op deze wijze zijn de internationale treinen "ambassadeurs van de mooiste plekjes in Duitsland", zegt Deutsche Bahn.