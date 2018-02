SCHAATSEN EN 'MUZIEKREÜNIE' Vanaf donderdag 13:00 uur kan er geschaatst ⛸ worden in #olteibergen. Woensdagmiddag bedroeg de ijsdikte ❄️ op het swingplein 5 cm. ‘’We hebben nog 1 centimeter nodig, dat moet lukken’’, meldt bestuurslid Ton Schepers. Natuurlijk is er ook een koek & zopie kraam. Bij ons theater hoort òòk muziek. 🎶 Er is een playlist samengesteld met louter nummers van artiesten die ooit in het openluchttheater hebben opgetreden. Dat gaat van oude helden als Herman Brood, Gruppo Sportivo en Herman van Veen , tot Ilse DeLange, Bløff, Jett Rebel, Normaal en Douwe Bob. De entree is gratis. Tot wanneer de ijspret duurt is afhankelijk van het weer. Wie mag morgen niet ontbreken op onze #ijsvloer? . . . #schaatsen #eibergen #achterhoek #berkelland #ijsbaan #krabbelbaantje #koekenzopie #ijspret #winter2018 #openluchttheater

A post shared by Openluchttheater Eibergen (@olteibergen) on Feb 28, 2018 at 5:10am PST